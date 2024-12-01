Власти Грузии не рассматривают вопрос назначения повторных парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции 1 декабря.

Он также заявил, что правительство функционирует и новый парламент (где большинство у "Грузинской мечты") выразил доверие новому составу Кабмина, после чего премьер назначил 12 новых министров.

Также Кобахидзе заявил, что происходящие в последние дни в Тбилиси акции протеста "не являются мирными".

"Насилие носило системный характер, когда протестующие намеренно провоцировали полицейских. Были использованы очень тяжелые формы насилия вплоть до попыток ворваться в здание парламента", - сказал Кобахидзе и заявил, что действия полицейских "отвечали высоким стандартам".

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет свой пост после проведения выборов главы государства.

Напомним, в Грузии протесты начались с момента объявления результата выборов в парламент, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция итоги выборов не признает. Акции активизировались после решения грузинского правительства приостановить переговоры о членстве в ЕС.