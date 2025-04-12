Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против бывшего первого вице-премьера и главы Национального банка эпохи Януковича Сергея Арбузова и бывшего главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева (оба с 2014 года живут в России).

Соответствующий указ № 231/2025 появился на сайте Офиса Президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 апреля 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.

Санкции введены также против совладельца бизнес-центра Гулливер в Киеве и торговой сети "Эльдорадо" Сергея Полищука, а также Алены Шевцовой - совладелицы IBOX BANK, у которой НБУ отобрал в марте 2023 года банковскую лицензию.

СМИ ранее писали, что жена Сергея Полищука Лилия Резвая является племянницей жены экс-президента РФ Дмитрия Медведева. Однако сам Полищук это опровергал.

"Жена никакого отношения к России не имеет и не является племянницей жены Медведева" - заявлял Виктор Полищук в апреле 2024 года.

Напомним, накануне Зеленский ввел персональные санкции против журналистов и политологов.

Также президент сообщил о подготовке санкций против теневого танкерного флота РФ.