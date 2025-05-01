Владимир Зеленский намерен в ближайшем будущем ввести санкции против мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщает в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.

"Под санкциями уже 8300 человек. Можете не сомневаться, что многие из вас под ними окажутся. На днях введут санкции против Кличко. Это и есть та демократия "вільних людей", за которую борется Украина. Леша (Арестович - Ред.), ты не заслужил это скотство. Мы все его не заслужили. Маленькая Россия победила. Пока", – написал Романенко.

Напомним, сегодня Зеленский своим указом ввел санкции СНБО против Арестовича.

Также под санкции попали политолога Константин Бондаренко и блогер Мирослав Олешко. Бондаренко недавно выпустил биографию Зеленского "Джокер", вызвавшую большой резонанс.