Владимир Зеленский ввел санкции в отношении известного украинского политолога Константина Бондаренко, который недавно выпустил биографию президента под названием "Джокер". Также под санкции попали уехавшие в РФ журналисты Дмитрий Василец и Александр Семченко и блогер Мирослав Олешко, который находится в Европе и критикует украинскую власть, в частности, перегибы в мобилизации.

Указ о санкциях появился на сайте главы украинского государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 мая 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в документе.

Бондаренко в своем телеграм-канале "Былое и думы" прокомментировал введение против него санкций Совета национальной безопасности и обороны, отметив, что не останется в долгу.

"Владимир Александрович! Дарить подарки заранее, до дня рождения - признак моветона. У меня день рождения только завтра. Но все равно спасибо, в долгу не останусь, надеюсь. "Жму руку, обнимаю", как говорил классик", - написал Бондаренко.

Мы рассказывали, что в конце прошлого года Бондаренко выпустил книгу о Зеленском "Джокер", которая вызвала большой резонанс.

Напомним Зеленский ввел санкции и в отношении бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича.