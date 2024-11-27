Известный украинский политолог и историк Константин Бондаренко выпустил книгу о нынешнем президенте Украины. Она называется "Джокер. Настоящая биография Владимира Зеленского".

"В книге раскрывается не только политический и психологический портрет нынешнего президента Украины. Автор исследует политические процессы 10-20-х годов XXI века: Майдан, постмайданное время, избирательные кампании, противостояние на Донбассе, Минский процесс, подготовку к войне, сам ход войны", - сказано в описании издания.

В своем телеграм-канале в преддверии выхода книги Бондаренко опубликовал несколько небольших отрывков.

"Зеленский стал олицетворением и постмодерна, и переосмысления наших роли и места в новой геополитической действительности, и лидером, которому пришлось возглавлять страну в самые трудные времена. Он – джокер в большой политической игре, наиболее ценная карта, которая имеет изображение шута, но при этом имеет и чрезвычайную силу и вес. Одновременно Джокер в нынешней культуре – это злой клоун из комиксов, а позже – сериалов о "Бэтмене". Не случайно ли в 2019 году, буквально через три месяца после инаугурации Зеленского, в мировой прокат вышел фильм Тодда Филлипса "Джокер" - остросоциальный триллер, который во многом оказался пророческим для Зеленского.

Хотя пророчества для нынешнего президента Украины можно искать и в иных произведениях. И в Хронике Мацея Стрыйковского, который рассказал о том, как в XVI веке на территории Великого Княжества Литовского появился бродячий артист Якуб Мялштинский, выдававший себя за Иисуса Христа и претендовавший на власть на территории нынешней западной Беларуси. И в "Крошке Цахесе" Гофмана…

Данная книга – субъективный взгляд на историческую фигуру. Автор имеет собственное мнение по поводу целого ряда событий – и это мнение не навязывается общественности. Это только авторская версия биографии. По всей видимости, у Зеленского будет немало биографов, которые будут писать и парадные портреты, и пасквили. Истина всегда посредине", - говорится в одном из постов с отрывками.

Биография пока продается в электронном варианте. По словам Бондаренко, он обдумывает ее издание в печатном виде, но ""в силу понятных причин украинские издатели отказались печатать книгу".

Ранее книгу о Зеленском написал британский журналист Саймон Шустер. Мы не раз приводили из нее выдержки.

Также в Украине вышла биография бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.