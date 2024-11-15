Министерство культуры и информационной политики за два года потратило более 24 миллионов гривен на издание книг, которые должны укреплять национальное единство украинцев. Но не смог их распространить, и они лежат на складах.

Об этом говорится в расследовании антикоррупционного центра NGL media.

Как говорится в материале, книги выбирали на конкурсе, а их распространением занималось государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины".

В сентябре 2022 года Минкульт объявил о старте специальной программы "Книга для укрепления национального единства", а через два месяца конкурсная комиссия избрала первые 18 книг, которые издадут за государственный счет через упомянутое госпредприятие.

Поскольку книги и издательства для участия в этом проекте выбирались на конкурсе, Центр заключал соглашения с ними без проведения открытых торгов.

В результате 17 миллионов из 24 на выпуск более 40 книг получили только два издательства: "Саммит-Книга" и "Фолио". А многие известные украинские издатели о "Книге для укрепления национального единства" даже не слышали.

Все книги выпускались тиражом тысяча экземпляров. Их отдают в библиотеки, а также раздают на презентациях или официальных мероприятиях. В свободную продажу эти книги попадать не должны. Однако некоторые продаются на книжных сайтах, причем их цена в свободной продаже ниже, чем предусмотрена договорами с Центром.

Например, в 2022-2023 гг. из тысячи экземпляров книги "Одна Украина, один народ. Разговоры с Леонидом Кравчуком" удалось распространить только 459 экземпляров, из которых 168 экземпляров получил сам Минкульт.

На момент проведения аудита 70% тиража книг остаются на складах.

Несмотря на претензии Госаудитслужбы к распространению и содержанию книг, Кабмин намерен продолжать эту программу и до сегодняшнего дня принимает заявки на новый конкурс.

По этой программе, в частности, были напечатаны книги "Рашизм – это…" и "Геноцид".

При этом власти не могут обеспечить школы учебниками. Недавно комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций признал неудовлетворительной работу Министерства образования и науки в отношении изготовления, доставки и качества школьных учебников.

Ранее мы сообщали, что в госбюджете Украины-2025 заложили 1,5 миллиарда на единый телемарафон.