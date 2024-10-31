Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций признал неудовлетворительной работу Министерства образования и науки в отношении изготовления, доставки и качества школьных учебников.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале глава комитета Сергей Бабак.

В прошлом году комитет дал министерству свои рекомендации, как улучшить этот компонент, но они не были выполнены.

"Нарушены сроки доставки учебников. Нет механизма обеспечения учебниками украинских детей за границей. Нарушены законы Украины в части обязательности апробации и закупки интерактивных электронных приложений к учебникам. Качество не становится лучше и не изменены процедуры конкурсного отбора", - написал Бабак.

Народный депутат заявил, что из-за упущений МОН существуют "существенные риски срыва изготовления и своевременной доставки учебников в 2025 году".

Недавно мы сообщали, что в школьном учебнике по украинскому языку для 7-го класса опубликовали иллюстрацию с картой Украины без Крыма. Учебник прошел сложную процедуру одобрения Министерством образования и науки и был выпущен в этом году киевским издательством "Літера ЛТД".

Также мы писали, что на увеличение зарплат прокуроров и судей в следующем году из бюджета Украины планируют выделить дополнительно миллиарды гривен, а повышение зарплат педагогов не предусмотрено.