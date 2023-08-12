Значение слова "империя" будет пересмотрено в новом российском учебнике по истории для 5–9-х классов.

Об этом заявил его автор, историк Александр Чубарьян.

По его словам, акцент будет сделан на отличие Российской империи от колониальных империй Западной Европы. И на том, что входившие в Российскую империю земли не были колониями России.

"Все империи в мире — это были заморские территории. А здесь было общее пространство. Поэтому когда они (нынешние страны постсоветского пространства - Ред.) входили в состав России, они включались в это общее экономическое пространство. Они как бы с Россией становились единым целым", — заявил Чубарьян.

То есть, другими словами, новый учебник по истории России будет оспаривать принятую в большинстве постсоветских стран оценку периода вхождениями их территорий в состав Российской империи и СССР как колониального.

Ранее сообщалось, что в новых российских учебниках истории для старших классов появился раздел про "специальную военную операцию" — так в РФ называют вторжение в Украину.

Российским школьникам рассказывают, что Путин начал вторжения для "защиты Донбасса и упредительного обеспечения безопасности РФ", что западные санкции незаконны, но Россия из-за ухода западных компаний наоборот стала "страной возможностей", а государства Азии, Латинской Америки и Африки ее поддерживают.

Также мы рассказывали, что Минпросвещения РФ готовит учебник по "классическому украинскому языку".