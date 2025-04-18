Президент Владимир Зеленский ввел санкции в отношении трех китайских компаний: Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology, Rui Jin Machinery и Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining.

Документ опубликован на сайте президента.

Также президент ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта.

В список включены:

актриса Ирина Апексимова;

фехтовальщица Софья Великая;

лыжница Елена Вяльбе;

певец и актер Никита Джигурда;

певец Ярослав Дронов ("Шаман");

режиссер Егор Кончаловский;

руководитель театра кошек Юрий Куклачев;

актер Оскар Кучера;

актер Евгений Миронов;

гимнаст Никита Нагорный;

артист балета Сергей Полунин;

солист группы "Любэ" Николай Расторгуев;

автор-исполнитель Александр Розенбаум;

рок-музыкант Игорь (Гарик) Сукачев;

артист балета Николай Цискаридзе.

Ранее Зеленский ввел санкции СНБО против бывшего первого вице-премьера и главы Национального банка эпохи Януковича Сергея Арбузова и бывшего главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева.

Также президент сообщил о подготовке санкций против теневого танкерного флота РФ.