Зеленский ввел санкции в отношении трех китайских компаний и ряда россиян
Президент Владимир Зеленский ввел санкции в отношении трех китайских компаний: Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology, Rui Jin Machinery и Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining.
Документ опубликован на сайте президента.
Также президент ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта.
В список включены:
- актриса Ирина Апексимова;
- фехтовальщица Софья Великая;
- лыжница Елена Вяльбе;
- певец и актер Никита Джигурда;
- певец Ярослав Дронов ("Шаман");
- режиссер Егор Кончаловский;
- руководитель театра кошек Юрий Куклачев;
- актер Оскар Кучера;
- актер Евгений Миронов;
- гимнаст Никита Нагорный;
- артист балета Сергей Полунин;
- солист группы "Любэ" Николай Расторгуев;
- автор-исполнитель Александр Розенбаум;
- рок-музыкант Игорь (Гарик) Сукачев;
- артист балета Николай Цискаридзе.
Ранее Зеленский ввел санкции СНБО против бывшего первого вице-премьера и главы Национального банка эпохи Януковича Сергея Арбузова и бывшего главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева.
Также президент сообщил о подготовке санкций против теневого танкерного флота РФ.
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