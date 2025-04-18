Президент Владимир Зеленский ввел санкции в отношении трех китайских компаний: Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology, Rui Jin Machinery и Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining.

Документ опубликован на сайте президента.

Также президент ввел санкции против российских деятелей культуры и спорта.

В список включены:

  • актриса Ирина Апексимова;
  • фехтовальщица Софья Великая;
  • лыжница Елена Вяльбе;
  • певец и актер Никита Джигурда;
  • певец Ярослав Дронов ("Шаман");
  • режиссер Егор Кончаловский;
  • руководитель театра кошек Юрий Куклачев;
  • актер Оскар Кучера;
  • актер Евгений Миронов;
  • гимнаст Никита Нагорный;
  • артист балета Сергей Полунин;
  • солист группы "Любэ" Николай Расторгуев;
  • автор-исполнитель Александр Розенбаум;
  • рок-музыкант Игорь (Гарик) Сукачев;
  • артист балета Николай Цискаридзе.

Ранее Зеленский ввел санкции СНБО против бывшего первого вице-премьера и главы Национального банка эпохи Януковича Сергея Арбузова и бывшего главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева.

Также президент сообщил о подготовке санкций против теневого танкерного флота РФ.

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