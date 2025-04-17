Видеохостинг YouTube заблокировал два канала украинского журналиста Александра Шелеста "Александр ШЕЛЕСТ" и "ШЕЛЕСТ. Акценты", а также канал политолога Вадима Карасева "Говорит и доказывает Вадим Карасев", недавно переименованный в "ПОЛИТИКУМ".

Об этом сообщает Центр по борьбе с фейками при Совете национальной безопасности и обороны.

При этом оба канала Шелеста, похоже, заблокированы только на территории Украины, так как открываются при указании в настройках аккаунты другой страны. Канал Карасева не открывается и после смены страны.

Шелест в прошлом работал ведущим на луганском региональном телеканале "UA: Донбасс" и ведущим "Шоу Шелеста" на телеканале NewsOne.

Карасев был советником вице-премьера и внештатным советником главы Секретариата президента Украины. С 2014 года регулярно участвовал в телевизионных политических ток-шоу на украинских и российских телеканалах. В 2019 году стал ведущим ток-шоу "Чёрный лебедь" на телеканале NewsOne.

Напомним, 11 апреля Владимир Зеленский ввел утвержденные СНБО персональные санкции против известных журналистов и политологов, в том числе Шелеста с Карасевым.

Экс-советник Банковой Алексей Арестович назвал эти санкции расправой с неугодными и способом вымогательства денег за откуп от того, чтобы не попасть в санкционные списки.