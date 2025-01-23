Украине нужна цензура в военное время, которая будет направлена прежде всего на чувствительную информацию.

Об этом заявил главнокомандующий Александр Сырский в интервью проекту "БАЗА" на "Радио Байрактар".

"Я не хочу ввести диктатуру, как в Северной Корее. Мы не первые воюем, вводятся ограничения, это необходимость. Как можно расценивать информацию о том, как передвигаются бригады? Особенно сейчас, когда информационное пространство становится доступно всем. Есть чувствительная информация, которую нельзя распространять. Да, нужно информировать о реальном положении, чтобы люди понимали, что война рядом, люди получают ранения, погибают. Чтобы не было резкой разницы между фронтом и тылом", - сказал Сырский.

Между тем в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций не могут влиять на показ телеканалами в марафоне единых новостей сюжетов о недоказательной медицине, нумерологии и экстрасенсах, так как Конституция и другие законы запрещают цензуру.

Также мы сообщали, что власти Украины постоянно говорят о необходимости цензурировать, регулировать или полностью блокировать Телеграм.