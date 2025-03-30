Мессенджер Телеграм заблокировал известный украинский паблик "Джокер".

Об этом говорится в информационном сообщении мессенджера.

Как указывается в сообщении, блокировка произошла из-за публикацию персональных данных без согласия их владельцев (доксинг).

Этот паблик в 2019 году стал известен за счет пранков и распространения парламентских инсайдов о деятельности нардепов "Слуги народа".

Считается, что "Джокер" принадлежит Роману Кравцу, который был в списке партии "Слуга народа" на выборах 2019 года (сам Кравец утверждал, что продал паблик, но не предоставил этому подтверждения). СМИ также связывали "Джокер" с Офисом президента.

По данным журнала Forbes и расследования "Громадського", основным источником прибыли канала были медийные атаки на украинские компании с последующим вымогательством с них денег. Например, сервис Uklon сообщал, что "Джокер" вымогал у них 200 тысяч долларов за прекращение публичной критики.

Телеграм-канал "Джокер" заблокировали почти сразу после публикации личных данных днепропетровского бизнесмена Валерия Шамотия, чей ресторан "Бартоломео" сгорел от удара "Шахедом".

Паблик выложил в открытый доступ его личный номер телефона.

Также на днях, 27 марта, он обнародовал фото, как утверждается, российского паспорта Андрея Засухи – члена исполкома Украинской ассоциации футбола и сына главы Киевской ОВА времен Януковича Анатолия Засухи (российский паспорт, предположительно, фейковый).

При этом "Джокер" и раньше публиковал персональную информацию. В рамках кампании по дискредитации такси Uklon (такси заявляло, что "Джокер" вымогал с них 200 тысяч долларов) полтора года назад телеграм-канал опубликовал личные данные водителей компании.

Напомним, не так давно главред издания "ОРД" сообщил о блокировке сайта по запросу СБУ.

Как считает Станислав Речинский, блокировка ресурса обусловлена его конфликтом с сотрудником ГУР Дмитрием Усовым, который отвечает за обмены пленными.

Ранее в интернете выставили на продажу личные данные миллиарда жителей Китая.