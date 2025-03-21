Известный украинский сайт ОРД-ЮА, существующий с 2004 года, без объяснения причин заблокирован распоряжением Госспецсвязи на основе обращения Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил главный редактор ОРД Станислав Речинский на своей странице в Фейсбуке, прилагая фотоснимок соответствующего документа.

Как считает Речинский, блокировка ресурса обусловлена его конфликтом с сотрудником ГУР Дмитрием Усовым, который отвечает за обмены пленными.

"Сейчас заблокировать сайт в Украине настолько легко, что странно, что до этого Янукович не додумался. Без объяснения причин. Хотя причину я знаю. У неё есть имя. Дмитрий Усов. Сотрудник ГУР, когда-то служил в СБУ. Сейчас сидит на очень "денежной" теме – обмен пленными. Кадыровцы, например, в нашем плену не сидят. Потому что много платят. А мой друг, попав в плен в марте 2022 года, подвергся истязаниям, а через 3 года умер в российской тюрьме. Благодаря Усову, которому этот обмен был "не интересен". И таких примеров очень много. Сайт можно заблокировать, но есть ВПН, есть зеркала в Телеграме", – написал Речинский.

Напомним, в конце прошлого года в России заблокировали YouTube. СМИ пишут, что за этим стоит "Газпром", владеющий площадками-конкурентами.

Ранее Кабмин закрыл реестр "международных спонсоров войны" на сайте НАПК.