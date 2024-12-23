В России фактически заблокирован популярный видеохостинг YouTube. Зайти на платформу не могут 80% населения страны, просмотры составляют около 20% от нормального значения.

Об этом сообщают российские талеграм-каналы.

Жители Москвы утверждают, что YouTube работает только с хорошим платным VPN. С бесплатными версиями видеохостинг работает минуту, а без него не функционирует вообще.

Известный в YouTube блогер и обозреватель кинофильмов The Bad Comedian (настоящее имя Евгений Баженов) выпустил ролик, в котором раскрыл подоплеку блокировки. По его утверждению, за ней стоит холдинг "Газпром-медиа", которому принадлежат видеохостинг RUTUBE и соцсеть "ВКонтакте" (в 2021 году "Газпромбанк" передал под контроль "Газпром-медиа" свои 45% акций "МФ Технологии", владеющей 57,3% акций VK). В России эти площадки как видеосервисы были не очень популярны из-за многочисленных неудобств использования по сравнению с YouTube, и вот теперь холдинг пытается принудительно загнать на них пользователей, устранив главного конкурента, заявил Баженов. Он рассказал, как "Газпром-медиа" купил популярных блогеров для рекламной раскрутки видеосервисов VK. Однако при этом, по его словам, сервисы так и не доработали: ими по-прежнему неудобно пользоваться. Он также отметил, что многие проплаченные блогеры, нахваливавшие "ВКонтакте", отработав контракт с "Газпром-медиа", вернулись на YouTube.

На прошлой неделе СМИ предупреждали, что YouTube могут заблокировать в России полностью и наблюдается замедление ресурса.

Также недавно сообщалось, что Роскомнадзор внёс мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации. Это может быть первым шагом к его полной блокировке.