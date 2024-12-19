Видеохостинг YouTube в России могут заблокировать полностью, а сейчас наблюдается замедление ресурса. Если раньше он медленно работал у 30% пользователей, то теперь ограничения начались у пользователей мобильных операторов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Клиенты операторов МТС, "МегаФон", Т2 и "Билайн" жалуются на замедление или недоступность YouTube. Источники издания фиксируют усиление блокировок, включая мобильную версию.

Представитель Google сообщил журналистам, что компании известна информация о том, что некоторые пользователи не могут получить доступ к YouTube в России.

"Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", — заверили в компании.

В разговоре с РБК один из источников на медиарынке рассказал, что "раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию". Второй источник подтвердил "серьёзное, но ещё не полное замедление работы YouTube на мобильных устройствах".

Позже информация о скором ужесточении ограничений Ютуба получила ещё одно подтверждение.

Роскомнадзор заявил, что "видит основания" для принятия мер в отношении Ютуба из-за "многочисленных нарушений" законодательства РФ, неуважения к России и ее гражданам.

Летом Google отключил россиянам монетизацию на YouTube.

Незадолго до этого россияне стали отмечать масштабные сбои в работе YouTube: пользователи массово жаловались на медленную загрузку роликов и постоянное зависание при попытке прокрутки.