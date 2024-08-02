В компании Google заявили, что непричастны к проблемам с видеохостингом YouTube в РФ.

"Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны", - ответили в корпорации на запрос "Коммерсанта".

Тем временем замедление работы YouTube добралось уже и до Крыма.

Напомним, официально в России заявляли, что замедление работы сервиса связано с износом оборудования Google, но позже депутат Госдумы Александр Хинштейн дал понять, что это действия властей РФ.

По данным СМИ, YouTube в России хотят заменить проектом "VK Видео".

Как сообщалось, недавно видеохостинг YouTube заблокировал каналы российских певцов Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса, Шамана (настоящее имя Ярослав Дронов) и актера Вячеслава Манучарова.

Ранее мы писали, что в России могут заблокировать WhatsApp из-за отказа сотрудничать с Кремлем.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.