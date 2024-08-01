В России начались масштабные сбои в работе YouTube. На видеохостинг не получается залить новые видео. Это происходит во многих регионах РФ.

Также пользователи начали массово жаловаться на медленную загрузку роликов и постоянное "зависание" при попытке прокрутки.

В середине июля Ростелеком начал официально ограничивать скорость работы YouTube.

Накануне в России презентовали видеохостинг "Платформа", дизайн и функционал которого скопирован с YouTube.

А 25 июля депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки видеоплатформы на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей - уже до 70%.

Ранее российские СМИ писали, что окончательно заблокировать YouTube в России планируют уже в сентябре.

"На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то - подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка", - сообщали СМИ.