В РФ хотят развивать видеохостинг на базе соцсети "ВКонтакте" в качестве конкурента YouTube, на случай если его будет решено заблокировать в РФ, говорится в расследовании российских оппозиционных СМИ "Медуза" и The Bell.

Для раскрутки сервиса был куплен контрольный пакет одного из главных российских развлекательных продакшенов Medium Quality Production.

Также "ВК Видео" хотят объединить с "Одноклассниками" и множеством других сервисов, назвав это все "Единой контент-платформой" (ЕКП), которая сможет заменить западные хостинги по аналогии с опытом Китая.

"В идеале ЕКП сможет заменить — хотя бы частично — если не все, то большинство зарубежных платформ и сервисов. По словам одного из источников, в качестве аналога руководство VK давно хотело использовать в том числе опыт Китая", - говорится в расследовании.

Проект возглавляет Степан Ковальчук — внук Михаила Ковальчука, главы Курчатовского института, который входит в ближний круг Путина. А корпорацию, которой принадлежит соцсеть, сейчас возглавляет сын замглавы администрации президента Владимир Кириенко.

Соцсеть "ВКонтакте" у миллиардера Алишера Усманова несколько лет назад купила компания "Согаз" Юрия Ковальчука (брат Михаила Ковальчука). В расследовании говорится, что сделку курировала президентская администрация.

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