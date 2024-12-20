В России Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внёс мессенджер WhatsApp в реестр организаторов распространения информации.

Об этом сообщают российские медиа.

К организаторам распространения информации в РФ предъявляют несколько обязательных требований. Например, мессенджер теперь обязан хранить всю переписку пользователей, звонки, фото и видео на серверах на территории России, а также предоставлять эти данные по запросу "уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации".

Так что теперь ФСБ может требовать доступ к переписке пользователей, а WhatsApp обязан раскрывать данные пользователей по запросу спецслужб. Если он не будет исполнять этого требования, а также другие предписания, его могут заблокировать.

WhatsApp считается самым популярным мессенджером в России: согласно данным Mediascope, в октябре его использовали 79% населения России старше 12 лет.

Летом в Госдуме грозили, что на территории России могут заблокировать WhatsApp.

С марта 2022 года там заблокированы продукты компании Meta - Facebook и Instagram.