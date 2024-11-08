Мессенджер Телеграм является главным источником новостей для украинцев, а классическим медиа граждане страны уже не доверяют.

Об этом свидетельствует опрос сайта InMind.

84% опрошенных украинцев заявили, что в основном читают новости в соцсетях, причем 73% — в телеграм-каналах. Особенно активно мессенджер используют жители прифронтовых и оккупированных территорий.

Тем временем уровень доверия украинцев к медиа впервые с начала вторжения опустился ниже 50% — до 47%.

11% респондентов заявили, что читают и российские медиа — чтобы узнать, что они рассказывают об Украине, слышать разные точки зрения. Люди на захваченных территориях читают их, чтобы быть в курсе обстрелов, коммунальных и бытовых проблем. При этом уровень доверия к российским СМИ остается низким.

Между тем в украинских организациях и вузах Телеграм продолжают запрещать использовать в служебных целях. Недавно это сделали Национальный университет "Львовская политехника" и Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского, о чем свидетельствуют соответствующие приказы их ректоров, опубликованные в сети.

Напомним, на днях мы сообщали, что Телеграм запретили в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко, Харьковском национальном университете им. В. Каразина и других вузах.

Незадолго до этого Нацсовет по ТВ призвал заблокировать Телеграм в Украине.