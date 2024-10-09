Верховная Рада продолжает вести свой телеграм-канал, несмотря на заявление народного депутата Ярослава Юрчишина о том, что в парламенте уже запретили использовать мессенджер в рабочих целях как на служебных, так и личных устройствах.

В канале Рады продолжают регулярно выходить публикации с частотой примерно одна в час. За сегодня на момент публикации новости там появилось восемь оригинальных постов и один репост публикации Владимира Зеленского.

Отметим, что телеграм-каналы на данный момент есть у всех глав областных военных администраций, государственных институтов, главы Офиса президента Андрея Ермака и президента Зеленского.

Напомним, 20 сентября стало известно, что украинским чиновникам и военным запретили использовать Телеграм на служебных устройствах. Решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности.

А позавчера Юрчишин сообщил, что чиновникам Аппарата Верховной Рады запретили устанавливать и использовать мессенджер в рабочих целях не только на служебных компьютерах, но и личных. Это было сделано в целях безопасности.