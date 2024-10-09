Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал полностью заблокировать мессенджер Телеграм в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

"Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанным с использованием этой соцсети государственными органами, является промежуточным, и вскоре Телеграм будет полностью заблокирован в Украине, как в свое время были заблокированы "Одноклассники", "ВКонтакте" и все сервисы компаний "Яндекс" и "Мейл.ру", - говорится в сообщении.

Нацсовет информирует, что он также запретил своим сотрудникам использовать Телеграм на служебных компьютерах.

Ранее мы писали, что Верховная Рада продолжает вести свой телеграм-канал, несмотря на заявление народного депутата Ярослава Юрчишина о том, что в парламенте уже запретили использовать мессенджер в рабочих целях как на служебных, так и личных устройствах.

Отметим, что заявления о необходимости блокировки мессенджера звучат регулярно, но до сих пор дальше слов дело не идет. Главная причина - Владимиру Зеленскому и его Офису невыгодна блокировка Телеграма в Украине. О причинах мы рассказывали в отдельном материале.