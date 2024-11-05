В Киевском национальном университете им. Т. Шевченко запретили использование мессенджера Телеграм на служебных устройствах.

СМИ публикуют соответствующий приказ ректора вуза Владимира Бугрова.

В приказе Бугров ссылается на приказ Министерства образования и науки от 10 сентября, которым КНУ признается критически важным для функционирования экономики, а также на решение Национального координационного центра кибербезопасности об ограничении использования Телеграма в органах государственной власти и на объектах критической инфраструктуры. На основании этих документов ректор запретил устанавливать и использовать Телеграм на служебных гаджетах и компьютерах, а также на устройствах, используемых в служебных целях.

Жители Харькова пишут в сети, что в Харьковском национальном университете им. В Каразина еще с октября преподавателям запрещено использовать Телеграм в служебных целях, в частности, для коммуникации со студентами и коллегами.

В октябре мы писали, что Верховная Рада продолжает вести свой телеграм-канал, несмотря на сообщение депутата Ярослава Юрчишина о том, что в парламенте запретили использовать мессенджер в рабочих целях как на служебных, так и личных устройствах.

Между тем в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что о полном запрете мессенджера Телеграм в Украине речи не идёт, но власти ищут пути регулирования его работы.