О полном запрете мессенджера Телеграм в Украине речи не идёт, но власти ищут пути регулирования его работы.

Об этом заявила глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в ходе телемарафона.

"Мы о полном запрете ещё не можем говорить. Мы сейчас работаем не над запретом, а чтобы ввести нормальные процедуры контроля и взаимодействия и нам нужно определить в стране орган, отвечающий за это. Сейчас Министерство цифровой информации направило соответствующий законопроект о регуляции в Европейскую комиссию на рассмотрение", – рассказала Герасимьюк.

Чиновник добавила, что Нацсовет может регулировать Телеграм как медиа, но не как платформу.

Ранее Нацсовет по ТВ призвал заблокировать Телеграм в Украине.

"Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанным с использованием этой соцсети государственными органами, является промежуточным, и вскоре Телеграм будет полностью заблокирован в Украине, как в свое время были заблокированы "Одноклассники", "ВКонтакте" и все сервисы компаний "Яндекс" и "Мейл.ру", – сообщали в пресс-службе ведомства.

Напомним, паблик Верховной Рады продолжает функционировать, несмотря на запрет мессенджера в парламенте.