Владимир Зеленский не использует мессенджер Телеграм на своем личном телефоне "в качестве меры безопасности", хотя в официальном телеграм-канале президента регулярно появляются посты и на этот ресурс подписаны более 710 тысяч пользователей.

Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

В 2022 году накануне вторжения разведка предупредила Зеленского о рисках российского влияния через Телеграм, но заявила, что эта угроза не заслуживает прямого запрета приложения.

В начале войны оказалось, что многие украинские каналы управлялись из России, как пишет издание. Они распространяли дезинформацию вроде сообщений о том, что Зеленский сбежал из страны.

При этом NYT напоминает, что в 2019 году во время выборов офис Зеленского использовал Телеграм для связи с избирателями - отчасти благодаря нынешнему министру цифровой трансформации Михаилу Федорову который в 2020 году рассказывал, что у него был регулярный контакт с владельцем мессенджера Павлом Дуровым и его командой.

Напомним, СНБО рекомендовала чиновникам не использовать Телеграм в служебных целях. На основании этой рекомендации мессенджер запрещают во многих госучреждениях, в частности, в вузах.

При этом телеграм-каналы являются главным источником новостей среди украинцев, о чем свидетельствуют опросы.