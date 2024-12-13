Федеральная служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор заблокировала мессенджер Viber на территории России. Запрет введен из-за нарушения требований российского законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Доступ к сервису Viber ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства к организаторам распространения информации, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации", — сказано в сообщении.

В начале марта 2022 года в России заблокировали соцсеть Фейсбук.

Вскоре после этого в России заблокировали базовые компьютерные шрифты Times New Roman, Arial и другие.