В Турции заблокировали Instagram
С утра пятницы, 2 августа, в Турции без объяснения причин заблокировали социальную сеть Instagram.
Такое решение приняло государственное Управление информационных технологий и коммуникаций.
Причины и продолжительность блокировки на сайте ведомства не называются.
Как предполагает издание Euronews, это может быть связано с заявлением Instagram о блокировке новостей, касающихся убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании.
Напомним, Иран поднял флаг мести и анонсировал спецоперацию против Израиля в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что его страна может вступить в войну с Израилем. Политик заявил, что Турция может "войти в Израиль" так же, как в свое время вошла в Нагорный Карабах и Ливию.
В ответ глава МИД Израиля Исраэль Кац сравнил Эрдогана с президентом Ирака Саддамом Хусейном.
"Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему стоит лишь вспомнить, что там произошло и чем это закончилось", – заявил Кац.
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