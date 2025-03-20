В Соединённых Штатах будет устранено Министерство образования.

Соответствующий указ о начале процесса ликвидации ведомства подписал президент Дональд Трамп в окружении школьников.

Во время подписания документа глава Белого дома произнес такую речь:

"Сегодня мы предпринимаем поистине историческое действие, которое готовится уже 45 лет. Через несколько минут я подпишу указ о начале ликвидации Департамента образования раз и навсегда.

Соединённые Штаты тратят больше денег на одного ученика, чем любая другая страна, однако мы занимаем почти последнее место по уровню успеваемости – 70% восьмиклассников не владеют на достаточном уровне ни чтением, ни математикой.

Несмотря на эти ошеломляющие провалы, дискреционный бюджет департамента вырос на 600%, и он содержит бюрократов в зданиях по всему Вашингтону, округ Колумбия.

Полезные функции Министерства образования, такие как гранты Пелла, финансирование по программе Title-1 и ресурсы для детей с ограниченными возможностями, будут полностью сохранены и переданы другим агентствам и департаментам.

Мы собираемся просто вернуть образование назад в штаты, где ему и место. Это разумный шаг, и он сработает. Я хочу сделать одно небольшое личное заявление: для меня учителя – одни из самых важных людей в этой стране, и мы будем заботиться о наших учителях".

Ранее стало известно, что министром образования Соединённых Штатов стала бывшая глава компании постановочных боёв WWE. Трамп выражал надежду, что Макмэн возглавит усилия по ликвидации ведомства и в итоге останется без работы.