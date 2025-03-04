Сенат США утвердил кандидатуру Линды Макмэн на пост министра образования. За нее отдал голоса 51 сенатор, 45 высказались против.

Об этом сообщает CNN.

В начале февраля СМИ писали, что команда президента США Дональда Трампа обсуждает возможность ликвидации Министерства образования в рамках сокращения федеральных ведомств. У Трампа думают, передать некоторые функции министерства другим ведомствам или упразднить его полностью. В связи с этим Трамп выразил надежду, что Макмэн возглавит эти усилия и в итоге останется без работы.

Макмэн родилась в 1948 году в городе Нью-Берн, Северная Каролина, в семье работников военной базы морской пехоты Черри-Пойнт.

Она получила степень бакалавра по французскому языку в Восточно-Каролинском университете.

Вместе с мужем Винсом Макмэном она основала компанию спортивных развлечений Titan Sports (ныне – WWE), в которой с 1980 по 2009 год работала президентом и генеральным директором. В 2009 году она покинула WWE, чтобы баллотироваться в Сенат США от штата Коннектикут как представитель Республиканской партии, но проиграла. В 2012 году она была кандидатом от республиканцев в Сенате Коннектикута и снова проиграла.

В 2016-2019 годах Макмэн работала администратором Управления по делам малого бизнеса в первой администрации Трампа, затем - в предвыборном штабе Трампа. До назначения министром занимала должность председателя правления Института политики "Америка прежде всего", аналитического центра, активно поддерживавшая Трампа, который был сформирован в 2021 году.

Она считается крупным спонсором Республиканской партии.

Сейчас в связи с назначением в сети вспоминают борцовский перфоманс с участием Макмэн на ринге WWE.

Напомним, Трамп подал на утверждение Сената список членов своего правительства еще в январе.

А в конце февраля Сенат поддержал кандидатуру Кэша Пателя на пост главы ФБР.