Министром образования США стала бывшая глава компании постановочных боев WWE
Сенат США утвердил кандидатуру Линды Макмэн на пост министра образования. За нее отдал голоса 51 сенатор, 45 высказались против.
Об этом сообщает CNN.
В начале февраля СМИ писали, что команда президента США Дональда Трампа обсуждает возможность ликвидации Министерства образования в рамках сокращения федеральных ведомств. У Трампа думают, передать некоторые функции министерства другим ведомствам или упразднить его полностью. В связи с этим Трамп выразил надежду, что Макмэн возглавит эти усилия и в итоге останется без работы.
Макмэн родилась в 1948 году в городе Нью-Берн, Северная Каролина, в семье работников военной базы морской пехоты Черри-Пойнт.
Она получила степень бакалавра по французскому языку в Восточно-Каролинском университете.
Вместе с мужем Винсом Макмэном она основала компанию спортивных развлечений Titan Sports (ныне – WWE), в которой с 1980 по 2009 год работала президентом и генеральным директором. В 2009 году она покинула WWE, чтобы баллотироваться в Сенат США от штата Коннектикут как представитель Республиканской партии, но проиграла. В 2012 году она была кандидатом от республиканцев в Сенате Коннектикута и снова проиграла.
В 2016-2019 годах Макмэн работала администратором Управления по делам малого бизнеса в первой администрации Трампа, затем - в предвыборном штабе Трампа. До назначения министром занимала должность председателя правления Института политики "Америка прежде всего", аналитического центра, активно поддерживавшая Трампа, который был сформирован в 2021 году.
Она считается крупным спонсором Республиканской партии.
Сейчас в связи с назначением в сети вспоминают борцовский перфоманс с участием Макмэн на ринге WWE.
Напомним, Трамп подал на утверждение Сената список членов своего правительства еще в январе.
А в конце февраля Сенат поддержал кандидатуру Кэша Пателя на пост главы ФБР.