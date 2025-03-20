После 9 мая военное положение не будут продлевать, а ТЦК и СП начнут сворачивать мобилизацию.

Такое заявление сделал в своем телеграм-канале уехавший за границу народный депуптат Артем Дмитрук, который находится в оппозиции к Владимиру Зеленскому.

"9 мая военное положение и мобилизация продлены не будет! Я вам больше скажу: Зеленский не уверен даже в том, что сможет удерживать режим уже в апреле! В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп! Дали инструкции по работе! Инструкция заключается в том, что нужно все почистить и плавно уйти на покой. Но, конечно, заработок никто не отменял, поэтому ТЦК будут работать, пока не будет на них управы", сказано в публикации Дмитрука.

Напомним, сейчас обсуждают идею объявить перемирие в Украине. Но представители Офиса президента заявляют, что даже в случае прекращения огня отменять военное положение власти не намерены.

"30-дневное перемирие - это не конец войны. Ситуация будет непредсказуемой. Отмена военного положения и мер по защите страны невозможна за столь короткий срок", - сказал на днях газете Le Repubblica советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

А секретарь комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко утверждал, что если удастся достигнуть договоренности о 30-дневном перемирии, Украина не должна прекращать в это время мобилизацию.