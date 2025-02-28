Трансгендеры вчера устроили митинг в Капитолии американского штата Айова против законопроекта, отменяющего их защиту.

Об этом пишет газета Des Moines Register.

В акции приняло участие больше 1000 людей. Они держали таблички с надписью "Кровь трансов будет на ваших руках!".

Законопроект все равно был принят. Он исключает гендерную идентичность как защищаемый класс из закона штата о гражданских правах, дает четкое определение женского и мужского пола, а гендер приравнивает к полу.

Напомним, президент США Дональд Трамп постановил свернуть программы разнообразия и равенства в вооруженных силах США и запретил служить в них трансгендерам.

США начнут выводить трансгендерных военнослужащих из армии в течение 30 дней, если только они не получат разрешение на исключение в каждом конкретном случае, говорится в меморандуме Пентагона, передает CBS.

Ранее Палата представителей США одобрила законопроект, в котором говорится, что женщинам-трансгендерам будет запрещено выступать в женских спортивных командах образовательных учреждений.