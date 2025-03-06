Национальный банк Украины считает, что украинские компании подделывают документы для финансового мониторинга. В связи с этим он определил признаки сомнительных клиентов банков, подлежащих усиленным проверкам.

Об этом идет речь в телеграмме НБУ №25-0009/16834 от 5 марта.

В ней отмечается, что речь идет о подделке финансовой отчетности, платежных инструкций, которые якобы подтверждают осуществление хозяйственной деятельности, уплату обязательных платежей, оплату аренды помещений, транспортных услуг и т.п. При этом, по информации регулятора, такие компании-нарушители замечены в выводе капиталов за границу.

"Клиенты, в отношении которых установлены случаи предоставления в банк поддельных документов, в дальнейшем осуществляли финансовые операции покупки валютных средств в значительных объемах и перевода их за границу, в то же время в дальнейшем поставка товара не состоялась. Также есть неединичные случаи предоставления клиентами в банки хозяйственных договоров, содержащих признаки поддельных, в частности, такие договоры содержат реквизиты счетов, открытых в банке после заключения договора, содержат подписи лиц, не имеющих полномочий на момент их заключения, отдельные положения договоров содержат противоречивую информацию и т.д.", — говорится в телеграмме НБУ.

Регулятор потребовал от банков перепроверять документы, предоставляемые во время финансового мониторинга - как в открытых источниках, на ресурсах вроде YouControl, так и в банках, органах власти, учреждениях, которые их оформляли.

Еще в телеграмме Нацбанка перечислены признаки сомнительных клиентов, которых следует усиленно проверять в рамках финмониторинга:

У клиента наблюдаются признаки риска компании-оболочки.

Период деятельности юридического лица с даты государственной регистрации составляет меньше полугода.

Недавно произошла смена конечного бенефициарного владельца и/или руководителя.

Перед началом активной деятельности на счете длительное время не осуществлялись денежные операции.

Согласно отчетности, у клиента незначительный уставный капитал/незначительные активы (без указания точных сумм).

Отдельно регулятор отметил, что список подозрительных признаков не исчерпывающий и банкиры обязаны сами его дополнять.

НБУ потребовал от банков после выявления подделок и фальсификаций документации принудительно закрывать все счета и сообщать о клиенте в Госфинмониторинг.

Хотя телеграмма написана в рекомендательной форме, однако в Нацбанке подчеркнули, что изложенные указания обязательны к выполнению.

"Рекомендации, предоставленные Национальным банком, обязательны для учета банками при применении риск-ориентированного подхода во время выполнения функций субъекта первичного финансового мониторинга", — говорится в документе НБУ.

На днях мы писали, что банки участили блокировки счетов за месяц действия платежных лимитов.

Также мы сообщали, что банкиры хотят проверять источники доходов клиентов.