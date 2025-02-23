Национальный банк прорабатывает новый этап смягчения в Украине валютных ограничений, которые были введены в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года для населения и бизнеса.

Об этом регулятор сообщил банкам в своей телеграмме, оказавшейся в распоряжении "Страны".

В частности, Нацбанк рассматривает возможность разрешения широкому кругу клиентов банков проводить заграничные валютные переводы для судебных расчетов. Из документа понятно, что речь идет о бизнесе, а формулировка по назначению зарубежного платежа звучит так:

"С целью осуществления операции по оплате регистрационных, арбитражных, судебных сборов, включая авансовые платежи на покрытие арбитражных и судебных расходов, осуществляемых в рамках мер для подготовки, подачи и рассмотрения исковых заявлений в международные коммерческие и инвестиционные арбитражи, иностранных судов, а также уплаты авансовых платежей на покрытие и денежный залог в исполнительных производствах, осуществляемых иностранными органами или субъектами, уполномоченными проводить принудительное исполнение решений иностранных судов в соответствующих иностранных юрисдикциях".

24 февраля 2022 года украинским предприятиям запретили проводить платежи с таким назначением с исключениями только для трех категорий:

Государственные предприятия;

Хозяйственные общества, 100% акций (частей) которых принадлежат государству;

Юрлица в случае покупок товаров (включая работы, услуги) оборонного назначения для обеспечения потребностей государства, в соответствии с составленными государственными контрактами.

Теперь же Нацбанк готов пересмотреть список тех, кому позволит оплачивать за границей судебные расходы, и потому попросил банки опросить своих клиентов на этот счет. А именно: выяснить, как много клиентов планирует проводить такие оплаты и прикинуть возможный объем таких перечислений.

Видимо, таким образом НБУ пытается выяснить, насколько именно вырастет спрос на инвалюту в случае смягчения данного ограничения. Регулятор попросил банки предоставить информацию до 27 февраля 2025 года.

Ранее мы писали, что НБУ опасается негативного влияния военных действий на добывающую и металлургическую отрасль Украины.