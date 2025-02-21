Национальный банк опасается негативного влияния военных действий на добывающую и металлургическую отрасль Украины.

Об этом свидетельствует запрос, который НБУ разослал по банковской системе, о чем "Стране" сообщили источники на финансовом рынке.

"Военные действия, продолжающиеся на территории Украины, негативно влияют на экономику страны. В частности, на предприятия, осуществляющие деятельность в отраслях, связанных с производством кокса, производством или торговлей металлопродукции, производством изделий из металла, в связи с остановкой добычи коксующегося угля, который используется в сталеварной и чугунолитейной промышленности Украины полного цикла выплавки", - процитировали нам документ в одном из банков.

Финансисты связывают тревогу Нацбанка с остановкой еще в январе работы шахтоуправления "Покровское", о чем было заявлено официально: "из-за изменения ситуации на линии фронта, дефицита электроэнергии и ухудшения ситуации по безопасности", - говорилось в официальном заявлении на этот счет.

Шахтоуправление "Покровское" (бывшая шахта "Красноармейская-западная № 1") - единственное в Украине предприятие, где добывается коксующийся уголь. Оно принадлежит холдингу Рината Ахметова Metinvest BV и влияет на весь металлургический сектор.

Профсоюз металлургов в прошлом году заявлял, что ее закрытие может привести к сокращению производства стали в 2025 году с 7,6 млн тонн (в 2024-м) до 2-3 млн тонн (подробнее о шахтоуправлении "Покровское" мы писали в отдельном материале).

По предварительной оценке, за 2024 год украинские производители выручили за экспорт металлов порядка $4,4 млрд, и теперь рискуют потерять по меньшей мере часть этих средств.

В связи с остановкой работы "Покровского" НБУ и просит банки оценить негативное влияние этого и других событий, связанных с ситуацией на фронте, на металлургические и связанные с ними предприятия, оценить возможные потери производителей и неплатежи по кредитам.