24 января 2025 года размер учетной ставки Нацбанка могли повысить не на 1% годовых, как это произошло, — с 13,5% до 14,5%, а сразу на 1,5%, то есть до 15% годовых.

Об этом сообщил Нацбанк в своем отчете о заседании Комитета по монетарной политике регулятора, состоявшемся 22 января.

В нем говорится, что один из 11 членов этого комитета предлагал поднять учетную ставку именно до 15%, отмечая проблемы с инфляцией, которые влияют не только на розничные цены, но и на валютный и депозитный рынок.

"Этот участник убежден, что текущие монетарные условия не отвечают тем вызовам, с которыми столкнулся НБУ. Усиление рисков более длительного закрепления инфляции на двузначном уровне, разбалансирование ожиданий и потери привлекательности гривневых инструментов чреваты соответствующими негативными последствиями для устойчивости валютного рынка и ценовой динамики. Учитывая это, он считает недостаточными шаги по повышению ставки на 0,5–1% и предложил увеличить ее на 1,5%. А также подчеркнул, что переход инфляции к двузначному уровню привлекает большое внимание и сказывается на ухудшении инфляционных ожиданий бизнеса и населения, в то же время пик ценового всплеска еще впереди. Одновременно относительно устойчивые инфляционные ожидания участников финансовых рынков могут создавать ложное чувство стабильной ситуации", — говорится в отчете НБУ.

Также в документе уточняется, что еще лоббист 15%-й ставки в ходе заседания монетарного комитета указывал на сокращение прироста гривневых вложений на срочных счетах, делая акцент на этом негативном для депозитного и валютного рынков факторе.

"Доля срочных депозитов в общем объеме гривневых вкладов сократилась. Чистый спрос на валюту, в том числе со стороны населения, оставался значительным", — цитирует этого члена комитета НБУ в своей информации.

Однако в ходе голосования по поводу ставки этот банкир оказался в меньшинстве, и в итоге размер учетной ставки подняли не до 15%, а только до 14,5% годовых.

Причем в ходе дискуссии участники заседания допустили, что в 2025 году Нацбанку, возможно, придется не только снова повышать свою учетную ставку, но и вносить изменения в денежно-кредитную политику - но без примеров и конкретики.

Имя лоббиста 15%-ной ставки в отчете Нацбанка не приводится, но перечисляется полный состав 11 членов монетарного комитета регулятора:

Андрей Пышный — председатель Национального банка;

Екатерина Рожкова — первый заместитель председателя,

Юрий Гелетий — заместитель председателя,

Ярослав Матузка — заместитель председателя,

Сергей Николайчук — заместитель председателя,

Дмитрий Олейник – заместитель председателя,

Алексей Шабан — заместитель председателя,

Первин Дадашова — директор департамента финансовой стабильности,

Владимир Лепушинский — директор департамента монетарной политики и экономического анализа,

Александр Арсенюк — и.о. директора департамента открытых рынков,

Юрий Половнев — директор департамента статистики и отчетности.

Как ранее писала "Страна" в первоначальной версии пресс-релиза об учетной ставке была допущена ошибка, которая живо обсуждалась на финансовом рынке. В заголовке говорилось о повышении ставки до 15%, но ее быстро исправили на 14,5% годовых.