Национальный банк Украины назвал шесть причин ускорения обесценивания гривны, которое не смог предсказать.

Публикация на эту тему появилась на странице государственного финучреждения в Фейсбуке.

Так, в январе 2025 года инфляция в Украине ускорилась до 12,9% в годовом изменении (12% – по итогам 2024 года), говорится в недавнем отчёте Госслужбы статистики. А в сегодняшнем официальном комментарии Нацбанк признал, что не ожидал такого показателя и "фактическая инфляция несколько превысила траекторию прогноза НБУ".

Ниже перечисляются причины снижения покупательной способности национальной валюты, изложенные НБУ.

Существенное повышение в январе (по сравнению с декабрём) стоимости топлива под влиянием подорожания сырья, повышения стоимости акцизов и возникновение логистических проблем из-за шторма в Чёрном море, произошедшего в начале года Рост цен на алкоголь и табачные изделия с оглядкой на поднятие акцизов Подорожание фармацевтической продукции и медицинских товаров под влиянием роста производственных расходов Повышение тарифов на местную телефонную связь и тарифов мобильных операторов Увеличение закупочных цен на сырьё, и рост производственных затрат предприятий на электроэнергию, оплату труда и логистику (в результате высокими темпами росли цены на хлеб, мясопродукты и подсолнечное масло) Подорожание отдельных импортных товаров из-за роста цен на мировых рынках, в том числе сыра, чая, кофе и шоколада

В ближайшие месяцы в Национальном банке не обещают снижения розничных цен, и позитивные прогнозы дают лишь с лета.

"НБУ ожидает, что инфляция вернется на траекторию устойчивого снижения во второй половине 2025 года", – говорится в свежем комментарии Нацбанка.

Напомним, из-за проблем с инфляцией, курсом и депозитами НБУ хотел повысить учётную ставку на 1,5%, а не на 1%.

Как мы сообщали, к настоящему времени инфляция в Украине удвоилась.