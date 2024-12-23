К меморандуму об усиленном финансовом мониторинге, которым с 1 февраля вводятся лимиты в 50-150 тысяч гривен на месячные платежи, на прошлой неделе присоединились еще 25 финучреждений: 23 банка и 2 небанковских учреждения (ранее мы приводили полный список подписантов).

Большинство банков в перечне — это небольшие структуры и только три системных: "Сенс Банк", "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк". А еще два - небанковские финучреждения:

ООО "НоваПей" (NovaPay) - "дочка" предприятия "Новая почта", которая в последнее время начала открывать счета населению и малым предпринимателям;

ООО "ФК "ЕВО" (RozetkaPay) - платежная система, обслуживающая покупателей на маркет-плейсе Rozetka.

Это значит, что не только банки, но и небанковские финучреждения запустят более тщательный финмониторинг клиентских денег и операций.

Напомним, что неделей ранее, 10 декабря, упомянутый меморандум подписали 4 крупных розничных банка с 49 миллионами вкладчиков: "Приватбанк", Ощадбанк, "Универсалбанк" (monobank) и "Райффайзен Банк". При этом документ по неизвестным причинам еще не завизировала пара, которая была в предварительном анонсе, когда меморандум только обсуждали: ПУМБ и "ОТП Банк".

Если говорить о платежных организациях, к которым относятся NovaPay и RozetkaPay, то всего их в профильном реестре Нацбанка 32, то есть еще 30 структур не присоединились к усиленным требованиям по финмониторингу. Хотя на рынке ждут, что со временем подключат и их.

В частности, источники "Страны" рассказывают, что к меморандуму собираются приобщить финансовые компании, владеющие платежными терминалами, расставленными по всей Украине. Те принимают наличные и карты, в них люди привыкли оплачивать коммунальные услуги, билеты, пополнять мобильные телефоны и банковские счета.

"Мы еще не подписали меморандум, но уже чувствуем снижение спроса на наши услуги после того, как СМИ начали писать об усиленном финансовом мониторинге. В первую очередь по операциям, когда люди вносят наличные в аппараты: у нас их объем сократился на 20%, у наших коллег — на 25%. Боюсь, что сокращение продолжится, люди не хотят отвечать на вопросы и оправдываться за свои деньги", - рассказал "Стране" директор одной из финансовых компаний.

Во время подписания меморандума по финмониторингу под эгидой Ассоциации украинских банков (АУБ) финансисты повторили три ранее озвученных тезиса.

Во-первых, о планах создания единого реестра сомнительных клиентов, чтобы финучреждения могли свободно и в широком формате обмениваться информацией о клиентах, которых они считают сомнительными или дропами. Во-вторых, о сотрудничестве между собой и при поддержке Нацбанка в деле внедрения усиленного финмониторинга, который подразумевает включение лимитов в 50-150 тысяч гривен. В-третьих, об "усилении коммуникации с клиентами при необходимости документального подтверждения источников доходов".

Что понимается под последним пунктом?

Банкиры говорят, что у граждан начнут чаще запрашивать подтверждающие документы о происхождении их денег на счетах — например, зарплатные справки и налоговые декларации.

Для этого клиентов начнут активно вызывать на обновление их личных анкет. В них нужно будет подтвердить место жительства, работы и, главное, размеры текущих доходов. Эти данные банки собирали и раньше. Но тогда клиенты могли указывать в качестве текущих доходов как официальную, так и теневую зарплату и даже ещё большие суммы - все равно никто их не проверял и не сверял с официальными данными о доходах. Исходя из этих цифр, банки рассчитывали максимальные лимиты операций для конкретного клиента: 1:3 или 1:5 - в зависимости от банка. Делая операции сверх этих лимитов, клиент рисковал попасть под подозрение и вызвать вопросы.

Теперь же, как говорят банкиры, будет постепенно внедряться установка, чтобы клиенты, указывая при анкетировании свой доход, сразу же подтверждали его официальными документами: справками о зарплате, декларациями и пр.

Для многих, кто имеет теневые доходы, это станет немалой проблемой, которую, скорее всего, люди будут решать, как и проблему с лимитами на переводы - уходя в наличные рассчеты или же в криптовалюты.