Люди с удостоверениями СБУ и сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции помогли выехать за границу подозреваемому в земельных махинациях бывшему депутату Киевсовета Комарницкому.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Товарищ подозреваемого Юрий Довгаленко на допросе в СБУ заявил, что организовал незаконный выезд фигуранта уголовного дела из Киева к границе.

"Позже Комарницкий сообщил мне, что он в дальнейшем желает пересечь государственную границу Украины, чтобы скрыться. Также Комарницкий сообщил, что все действия по его перевозке на запад Украины необходимо выполнить как можно быстрее, пока его официально не объявят в розыск", - приводят слова Довгаленко УП.

И отмечают, что Комарницкий на тот момент уже находился в розыске.

Довгаленко обратился к трем своим знакомым. У них всех, как оказалось, были удостоверения гласных внештатных сотрудников СБУ. И на следующий день они вывезли Комарницкого из Киева на двух автомобилях с номерами-прикрытия, которых нет в базе.

В СБУ уже заявили, что эти люди задержаны, что они менее пяти месяцев находились в статусе "гласных внештатных работников СБУ", но не были в штате и не получали заработную плату. Также СБУ утверждает, что к моменту вывоза Комарницкого все четверо были лишены этого статуса.

Перед двумя Land Cruiser ехал камуфлированный автомобиль с табличкой 200 (то есть, для перевозки погибших военных), который должен был сообщать о наличии блокпостов по дороге и узнать, ищут ли на них Комарницкого.

Недалеко от Хуста к ним присоединились два сотрудника Департамента стратегических расследований Нацполиции, которые взялись за 10 тысяч долларов организовать для Комарницкого нелегальный переход границы. Напомним, ДСР уже подтвердил причастность своих сотрудников к делу Комарницкого и заявил, что они уволены и им объявлено о подозрении. Также уволен руководитель Закарпатского регионального управления ДСР.

Но вернёмся к событиям с Комарницким. Далее он купил водку и хот-доги и остановился в отеле в Хусте на несколько дней. При этом постоянно возмущался, что "гостиница бомжацкая с плохим интернетом", гамбургеры не вкусные, а в другом доме, куда его привезли, воняет и он там не остановится.

Дальше он поехал в Ужгород, где остановился у депутата Закарпатского облсовета Юрия Покорбы.

И через четыре дня встреч с разными людьми на Закарпатье Комарницкий 16 февраля зашел в пограничный отдел полиции уже в Румынии, где попросил об убежище. Таким образом он оказался за пределами Украины. В настоящий момент, по данным СМИ, Комарницкий проживает в Вене.

Напомним, Комарницкого подозревают в создании и управлении преступной организацией с целью завладения земли в Киеве.