К организации побега Комарницкого из Украины причастны сотрудники ДСР. Проводится расследование
Департамент стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции Украины заявил о причастности двух сотрудников Управления ДСР в Закарпатской области к "противоправной деятельности" по делу Дениса Комарницкого, который сбежал из Украины.
Соответствующая публикация появилась на странице ведомства в Фейсбуке.
"Нам стало известно о причастности двух сотрудников Управления стратегических расследований в Закарпатской области к противоправной деятельности. Указанные сотрудники уже уволены из рядов Национальной полиции, а следователи СБУ предъявили им подозрения. Кроме того, с занимаемой должности сразу же был освобожден руководитель территориального управления", – говорится в заявлении ДСР.
В чём именно заключалась "противоправная деятельность сотрудников" ДСР не уточняет, однако текст публикации начинается с упоминания о деле Дениса Комарницкого, против которого НАБУ открыло уголовное дело о земельных махинациях, в ходе которого подозреваемый смог нелегально перейти границу и сейчас находится в Вене.
Тогда в СМИ и в соцсетях появилась информация о том, что незаконный выезд Комарницкого через границу организовали сотрудники ДСР в Закарпатье.
Ранее сообщалось, что Нацполиция проводит более 200 обысков в ходе раскрытия схем незаконного выезда мужчин за границу.