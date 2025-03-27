Департамент стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции Украины заявил о причастности двух сотрудников Управления ДСР в Закарпатской области к "противоправной деятельности" по делу Дениса Комарницкого, который сбежал из Украины.

Соответствующая публикация появилась на странице ведомства в Фейсбуке.

"Нам стало известно о причастности двух сотрудников Управления стратегических расследований в Закарпатской области к противоправной деятельности. Указанные сотрудники уже уволены из рядов Национальной полиции, а следователи СБУ предъявили им подозрения. Кроме того, с занимаемой должности сразу же был освобожден руководитель территориального управления", – говорится в заявлении ДСР.

В чём именно заключалась "противоправная деятельность сотрудников" ДСР не уточняет, однако текст публикации начинается с упоминания о деле Дениса Комарницкого, против которого НАБУ открыло уголовное дело о земельных махинациях, в ходе которого подозреваемый смог нелегально перейти границу и сейчас находится в Вене.

Тогда в СМИ и в соцсетях появилась информация о том, что незаконный выезд Комарницкого через границу организовали сотрудники ДСР в Закарпатье.

Ранее сообщалось, что Нацполиция проводит более 200 обысков в ходе раскрытия схем незаконного выезда мужчин за границу.