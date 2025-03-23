В Одесской области раздался взрыв в здании полиции, погибла женщина, есть пострадавшие.

О произошедшем сообщает Национальная полиция Украины на своей странице в Фейсбуке, видео с места инцидента публикуют телеграм-каналы.

Как пишут одесские паблики, взрыв раздался в управлении полиции города Беляевка Одесского района, куда накануне происшествия вошла женщина с пакетом.

По сведениям горожан, именно этот пакет и взорвался. Женщина, которая внесла взрывчатку в здение правоохранителей, погибла. Одной из пострадавших оторвало ноги.

Областное управление Нацполиции сообщило, что после взрыва в отделении полиции в Беляевке ранены трое полицейских.

Ранее мы публиковали кадры взрыва в Одесской области, когда женщина оставила пакеты возле государственного учреждения.

Правоохранители не указали конкретный адрес, но в местных телеграм-каналах писали, что взрыв произошёл возле отделения Военной службы правопорядка ВСУ в Белгород-Днестровском, публикуя видео с моментом детонации.

Также стало известно, что СБУ задержала троих мужчин, подозреваемых в подрыве возле отделения ТЦК Павлограда.

"По инструкции от куратора один из фигурантов самостоятельно изготовил самодельное взрывное устройство и спрятал его в схроне вблизи собственного дома. Установлено, что взрывчатка была начинена гвоздями и гайками для увеличения воздействия поражения во время детонации", – сообщила Служба безопасности Украины.