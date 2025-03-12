Погибший студент и ампутация ног 16-летнему. Стали известны последствия взрывов в Ивано-Франковске
В результате вчерашних взрывов в Ивано-Франковске погиб один несовершеннолетний студент, второму пострадавшему при инциденте, 16-летнему юноше, ампутировали ноги.
Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
По его словам, выживший парень потерял две конечности и находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Также стали известны некоторые детали происшествия. Взрывы в Ивано-Франковске прогремели на расстоянии 100 метров. Первый произошел на улице, а второй в квартире высотки. Установлено, что их вызвали взрывные устройства. Другие подробности случившегося пока неизвестны.
"Есть ряд рабочих версий, от неосторожного обращения до причастности российских спецслужб. Пока говорить нельзя. Есть следствие, и какая версия будет правдой, они уже скажут", - заявил Марцинкив.
Напомним, вчера сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина взорвал гранату возле вокзала.
Вообще в Украине регулярно происходят подрывы. Как сообщает СБУ, их как правило совершают за деньги завербованные РФ люди, собирая самостоятельно взрывчатку. Иногда исполнителей дистанционно подрывают вместе со взрывчаткой.
Так. 14 февраля в Николаеве за один день произошли сразу два взрыва в общественных местах.