В Ивано-Франковске мужчина взорвал гранату возле вокзала. Есть погибшие и пострадавшие.

Взрыв произошел вблизи магазина на территории вокзала.

Местный житель рассказал, что взрывов было два.

Один из взрывов вызвал пожар на крыше здания, а другой привел к гибели мужчины. Еще один человек получил тяжелые ранения - потерял конечности.

Также в сети появилось видео с моментом взрыва гранаты в Ивано-Франковске и горящего после взрыва дома.

В то же время Нацполиция сообщила, что в результате взрыва гранаты в Ивано-Франковске известно о трех пострадавших.

"Полиция Ивано-Франковска работает на месте взрыва возле железнодорожного вокзала. Произошло это около 18:30, в настоящее время известно о трех пострадавших, задействованы все экстренные службы, вся информация будет впоследствии", – рассказала заместитель начальника департамента коммуникации Национальной полиции Юлия Гирдвилис.

"Укрзализныця" сообщила, что взрывы произошли вне вокзала. Пассажиры и работники вокзала не пострадали.

В свою очередь мэр города Руслан Марцынкив сообщил, что в результате взрывов есть погибшие.

"В районе вокзала в результате взрывов (предварительно взрывчаткой) погибли люди и начался пожар. На месте происшествия работают соответствующие службы. Также рядом произошел взрыв в квартире и вспыхнул пожар. Причины взрыва устанавливаются", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее мы рассказывали, что под Одессой бывший военный бросил гранату в выпивавшую в гараже компанию. Пострадали пять человек.

А перед этим в Полтавской области поймали мужчину из Никополя, который бросил гранату в жену и ребёнка.