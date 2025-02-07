В отношении российских военных была предпринята попытка диверсии: им передали по гуманитарной линии партию FPV-очков, которые при включении детонировали.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на Игоря Потапова - представитель АО "НПП", которое разрабатывает и поставляет в армию РЭБ-оборудование.

"Партия FPV-очков Skyzone Cobra X v4 была передана человеком по имени Роман по гуманитарной линии. При включении очков происходила детонация, осуществлялся подрыв. Когда вскрывали партию, обнаружили во всех этих изделиях упакованный пластид", - рассказал журналистам Потапов.

Представитель АО "НПП" также призвал военных быть бдительными при получении гуманитарной помощи от неизвестных.

"Когда резко появляется какой-то благодетель с желанием помочь - это, конечно, прекрасно, но подобных людей всегда нужно проверять", - сказал Потапов.

Напомним, в сентябре в Ливане одномоментно взорвались тысячи пейджеров, убив или ранив представителей "Хезболлы", а также гражданских лиц.

Позже СМИ описали, как израильская разведка "Моссад" разработала пейджеры, которые взорвались у членов "Хезболлы".