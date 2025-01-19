Западные службы безопасности считают, что причиной повреждения линий электропередач и связи на дне Балтийского моря стали несчастные случаи, а не российская диверсия.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам нескольких представителей американских и европейских разведок, разрывы подводных кабелей, скорее всего, были результатом морских аварий, а не российского саботажа.

Эти случаи вызвали подозрения, что Россия нацелилась на подводную инфраструктуру в рамках более широкой кампании гибридных атак по всей Европе, и побудили усилить меры безопасности.



Однако, по словам официальных лиц, до сих пор расследования с участием США и полудюжины европейских служб безопасности не выявили никаких признаков того, что коммерческие суда, подозреваемые в протаскивании якорей по морскому дну, делали это намеренно или по указанию Москвы.

Вместо этого официальные лица США и Европы заявили, что собранные на сегодняшний день доказательства, включая перехваченные сообщения и другие секретные разведданные, указывают на несчастные случаи, вызванные неопытностью экипажей, работающих на борту судов.

Напомним, в декабре Финляндия задержала нефтяной танкер, следовавший из России, по подозрению в повреждении сразу четырех кабелей в Балтийском море.