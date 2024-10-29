Власти Ирана запретили ввоз и использование смартфонов и пейджеров Motorola после многочисленных взрывов мобильных устройств, устроенных спецслужбами Израиля в Ливане.

Об этом сообщает индийское издание Republic World.

"Ссылаясь на соображения безопасности, все смартфоны и пейджеры американского бренда Motorola будут запрещены в Иране и не смогут быть зарегистрированы в телекоммуникационных сетях страны. Интернет-магазины в стране уже придерживаются новых распоряжений, поскольку запрещённые устройства отображаются как "нет в наличии" на веб-сайтах и других онлайн-платформах", – пишет издание.

Ранее в Washington Post писали, как Израиль разработал "пейджерную" атаку на "Хезболлу".

Взрыв активировала комбинация, которой члены группировки пользовались при прочтении зашифрованных сообщений. Для этого на пейджере нужно было зажать кнопки сразу двумя руками.

Напомним, авиакомпания Дубая запретила проносить в самолёты пейджеры и рации после подрыва устройств связи в Ливане.

В компании добавили, что любые обнаруженные запрещённые предметы будут конфискованы городской полицией в рамках усиленных мер безопасности.