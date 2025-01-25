Главному государственному инспектору одного из отделов Управления Госрыбагентства в Хмельницкой области объявили подозрение в незаконном вылове рыбы на семь миллионов гривен.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в июле 2024 года подозреваемый, злоупотребляя своим служебным положением, занялся незаконным рыбным промыслом в запретных местах на реке Днестр, в том числе на территории природно-заповедного фонда. С двумя приятелями подозреваемый выловил около 700 единиц рыбы с использованием рыбацкой сети.

Своими действиями рыбинспектор нанес государству около 7 млн ​​грн ущерба.

Треть из его улова составил краснокнижный вырезуб причерноморский, остальные – лещ, карп, судак и другие. Выловленную рыбу мужчина продавал.

Задержанному инкриминирована организация и непосредственное занятия незаконным рыбным промыслом, причинившим существенный вред, а также злоупотребление служебным положением (ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Следствие ведётся при процессуальном руководстве Специализированной экологической прокуратуры. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований в городе Хмельницком, оперативное сопровождение – областная Служба безопасности Украины.

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