Персонал Райковецкой исправительной колонии в Хмельницкой области обнаружил наркотики в посылке, которая была отправлена одному из заключенных. Наркотики были спрятаны в двух засоленных рыбах, которые были отправлены заключенному.

Об этом сообщает Райковецкая исправительная колония в фейсбуке.

"В ходе проведения тщательного осмотра данной посылки, внутри засоленной рыбы были обнаружены 4 пластмассовые трубки, в которых находилось белое порошкообразное вещество, неизвестного происхождения, внешне похожее на наркотическое. По данному факту была вызвана оперативная группа Хмельницкого РУП ГУ ЧП в Хмельницкой области" - пишется в сообщении.

Ранее сообщали, что на Ровенщине осудили мужчину, который передал в СИЗО пропитанные опием носки. Обвиняемый сам изготовил наркотик ещё летом 2021 года

Посылка так и не дошла до адресата - работники колонии при досмотре почувствовали от носков сильный запах ацетона и заподозрили неладное. Позже при проведении экспертизы из носков извлекли 0,8 грамма ацетилированного опия. За совершённое мужчина получил шесть лет тюрьмы.