В России признали пропагандой наркотиков две известные песни 1990-х рок-группы "Агаты Кристи"
В России признали пропагандой наркотиков две известные песни легендарной рок-группы "Агата Кристи". Речь идет о хитах "Моряк" и "Опиум для никого", написанных еще в 1990-е.
Об этом заявил заявил продюсер и сценарист Антон Чернин на своей странице в Фейсбуке со ссылкой на слова экс-солиста группы Глеба Самойлова.
"Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров", - процитировал Чернин сообщение Самойлова.
Он добавил, что об этом предупредили и другого бывшего солиста группы Вадима Самойлова.
Отметим, что в песне "Моряк" (альбом "Ураган") есть следующие строки:
Вино и гашиш и Стамбул, и Париж,
Моряк, моряк, почему ты грустишь?
Возьми папиросу, хлопни винца
И песенку спой про сундук мертвеца.
Что касается хита "Опиум для никого" (альбом "Опиум"), там есть такие слова:
Напудрив ноздри кокаином, я выхожу на променад
И звёзды светят мне красиво, и симпатичен ад.
Давай вечером с тобой встретимся,
Будем опиум курить.
Видеоклипы песен можно посмотреть и прослушать на сервисе YouTube.
Известно, что в 2009 году музыканты "Агаты Кристи" объявили о прекращении существования коллектива и отправились в заключительное турне. К лету 2010 года был записан последний альбом группы "Эпилог".
Напомним, в прошлом году в России против рэпера Моргенштерна из-за татуировки возбудили дело о пропаганде наркотиков.
Мы писали, что с прошлого года в Украине запрещены трансляция российской музыки и гастроли исполнителей из РФ.