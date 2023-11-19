В России признали пропагандой наркотиков две известные песни легендарной рок-группы "Агата Кристи". Речь идет о хитах "Моряк" и "Опиум для никого", написанных еще в 1990-е.

Об этом заявил заявил продюсер и сценарист Антон Чернин на своей странице в Фейсбуке со ссылкой на слова экс-солиста группы Глеба Самойлова.

"Почти тридцать лет награда искала героя! ''Моряк'' и ''Опиум для никого'' наконец признали пропагандой. Вчера перед концертом мне была неторжественно вручена грамота от милиционеров", - процитировал Чернин сообщение Самойлова.

Он добавил, что об этом предупредили и другого бывшего солиста группы Вадима Самойлова.

Отметим, что в песне "Моряк" (альбом "Ураган") есть следующие строки:

Вино и гашиш и Стамбул, и Париж,

Моряк, моряк, почему ты грустишь?

Возьми папиросу, хлопни винца

И песенку спой про сундук мертвеца.

Что касается хита "Опиум для никого" (альбом "Опиум"), там есть такие слова:

Напудрив ноздри кокаином, я выхожу на променад

И звёзды светят мне красиво, и симпатичен ад.

Давай вечером с тобой встретимся,

Будем опиум курить.

Видеоклипы песен можно посмотреть и прослушать на сервисе YouTube.

Известно, что в 2009 году музыканты "Агаты Кристи" объявили о прекращении существования коллектива и отправились в заключительное турне. К лету 2010 года был записан последний альбом группы "Эпилог".

Напомним, в прошлом году в России против рэпера Моргенштерна из-за татуировки возбудили дело о пропаганде наркотиков.

Мы писали, что с прошлого года в Украине запрещены трансляция российской музыки и гастроли исполнителей из РФ.