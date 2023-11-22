В Ровенской области судили 31-летнего жителя городка Сарны, который передал заключённому в СИЗО носки, пропитанные наркотиком.

Об этом сообщает издание Zaxid.net

Посылка так и не дошла до адресата - работники колонии при досмотре почувствовали от носков сильный запах ацетона и заподозрили неладное. Позже при проведении экспертизы из носков извлекли 0,8 грамма ацетилированного опия. За совершённое мужчина получил шесть лет тюрьмы.

По данным следствия, обвиняемый сам изготовил наркотик ещё летом 2021 года, отварив семена мака и получил ацетилированный опий. Тогда же им была отправлена ставшая роковой для него передача. Носки обвиняемый использовал чтобы замаскировать нелегальные вещества.

"Путём замачивания в изготовленном наркотическом средстве носков, осуществил их пропитку веществами, после чего высушил их и 23 июля 2021, находясь в административном помещении ГУ "Екатериновская исправительная колония", осуществил передачи на имя осуждённого", - сказано в приговоре.

Ранее полиция сообщила о подозрении участникам ОПГ, которые поставляли наркотики в Киевское СИЗО.

Мы также сообщали, что в Кременчуге мужчина сумел убедил суд, что делал закладки наркотиков для самого себя, и ему смягчили приговор.