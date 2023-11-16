Полиция сообщила о подозрении участникам организованной преступной группы, которые наладили передачу наркотиков в Киевское СИЗО. Подозрение как организатор схемы получил и "смотрящий" в изоляторе.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Фейсбуке.

Отмечается, что "смотрящему" помогали трое знакомых на свободе. Они перекидывали наркотики в изолятор через забор. Один из таких эпизодов попал на видео.

На территории СИЗО свертки с марихуаной и метадоном подбирал один из участников группировки и распространял среди арестантов.

Ранее мы рассказывали, что одному из заключенных Хмельницкого следственного изолятора попытались передать наркотик, спрятанный в грецких орехах. Свертки с неизвестным веществом растительного происхождения, предположительно каннабисом, изъяли сотрудники полиции для решения вопроса о внесении сведений в реестр досудебных расследований и проведения экспертизы.

Также сообщалось, что "смотрящий" и его помощник в Лукьяновском СИЗО подозреваются в торговле наркотиками. В Нацполиции заявляли, что за два года было продано наркотиков на 35 млн гривен.